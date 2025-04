Des milliers de familles à Gaza dépendent des cuisines de charité

À Gaza, la crise humanitaire s'aggrave chaque jour, plongeant des milliers de familles dans la pauvreté et la faim.

Des Palestiniens font la queue pendant des heures pour recevoir un maigre repas distribué par des cuisines de charité. Ces actions sont devenues une bouée de sauvetage pour une population de plus en plus démunie.

Reem Oweis, déplacée de al-Mughraqa dans le sud de Gaza, témoigne de la situation de plus en plus critique : « Il n'y a plus de farine, ni de gaz, ni de bois. Tout est devenu trop cher, et il n'y a plus d'argent. Mon mari est sans emploi, et mes enfants et moi devons compter sur les cuisines de charité pour manger. »

Les pénuries alimentaires sont sévères. Le blocus imposé par Israël et les frappes militaires ont conduit à la fermeture de nombreux commerces et à une diminution drastique des produits alimentaires disponibles. L'accès à des produits de base comme la farine, les légumes, et même l'eau, est devenu un luxe inaccessible pour une grande partie de la population.

Des familles en détresse

Pour Nema Faragallah, également déplacée du sud de Gaza, la situation est encore plus alarmante : « Il n'y a ni nourriture, ni eau. Les passages sont fermés, obtenir des légumes est devenu très difficile. Cela fait un an et demi que nous n'avons pas reçu de légumes. Nous avons échappé à la mort en fuyant al-Mughraqa, mais il ne reste plus rien : ni maison, ni arbre. »

Elle ajoute, soulignant la dépendance totale à l'aide humanitaire : « Je dépends entièrement des cuisines de charité. Si elles ferment, mes enfants et moi mourrons. Je n'ai pas de revenu, et chaque jour, je viens ici dès 5h30 pour m'assurer de recevoir ma part de nourriture. »

Alors que l'aide humanitaire continue d'arriver avec difficulté, la fermeture imminente de certaines cuisines de charité laisse présager un avenir sombre pour ces familles. Les organisations humanitaires sur place craignent qu'une fois ces points de distribution fermés, des milliers de Palestiniens n'aient plus aucune ressource pour survivre.

La situation à Gaza reste extrêmement préoccupante, et la dépendance des civils aux aides humanitaires n'a jamais été aussi grande.