Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de contribuer à un génocide

Le Soudan a déclaré jeudi à la plus haute juridiction des Nations unies que les Émirats arabes unis violaient la convention sur le génocide en armant et en finançant le groupe paramilitaire rebelle des Forces de soutien rapide, dans une affaire vigoureusement contestée par les Émirats arabes unis.

Le Soudan demande à la Cour internationale de justice d'émettre des ordonnances d'urgence, connues sous le nom de mesures provisoires, et notamment d'enjoindre aux Émirats arabes unis de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher les massacres et autres crimes commis à l'encontre du peuple Masalit pendant les deux années de guerre civile que le Soudan a connues.

"Le génocide contre les Masalit est perpétré par la Force de soutien rapide, essentiellement composée d'Arabes du Darfour, avec le soutien et la complicité des Émirats arabes unis", a déclaré le ministre de la Justice par intérim, M. Muawia Osman, dans ses déclarations liminaires au tribunal de La Haye.

"Tout ce qui a été dit au tribunal était circonstanciel et ne répondait pas à une norme de preuve. Aucune preuve crédible n'a été présentée à l'appui de leurs revendications", a déclaré le gouvernement des Émirats arabes unis dans un communiqué après la fin de la présentation du Soudan.

Le Soudan et les Émirats arabes unis sont tous deux signataires de la convention de 1948 sur le génocide. Les Émirats arabes unis ont toutefois émis une réserve sur une partie du traité, ce qui, selon les experts juridiques, rend peu probable la poursuite de l'affaire.

"La CIJ a déjà déclaré que ce type de réserve était autorisé et constituait un obstacle à la poursuite d'une affaire. Il est très probable que la Cour dise la même chose dans ce cas, ce qui signifie que l'affaire n'ira pas de l'avant", a déclaré à l'Associated Press Melanie O'Brien, professeur agrégé de droit international à l'université d'Australie occidentale et spécialiste de la Convention sur le génocide.

Le Soudan a sombré dans un conflit meurtrier à la mi-avril 2023, lorsque des tensions qui couvaient depuis longtemps entre l'armée et des rebelles paramilitaires ont éclaté dans la capitale, Khartoum, et se sont étendues à d'autres régions. Les Forces de soutien rapide et les forces armées soudanaises ont été accusées d'abus.

Les Émirats arabes unis, une fédération de sept cheikhs de la péninsule arabique et un allié des États-Unis, ont été accusés à plusieurs reprises d'armer les FSR, ce qu'ils ont vigoureusement nié malgré les preuves du contraire.

Conflict Observatory, un groupe de surveillance financé par le département d'État américain et qui suit la guerre au Soudan, a identifié des avions qui, selon lui, ont transporté des transferts d'armes des Émirats arabes unis vers les forces de sécurité soudanaises. Ces vols ont transité par l'aéroport international Maréchal Idriss Deby d'Amdjarass, au Tchad. Les Émirats arabes unis affirment que ces vols avaient pour but de soutenir un hôpital local.

En janvier, le département du Trésor américain a annoncé que le chef du FSR, Mohammad Hamdan Daglo Mousa, également connu sous le nom de Hemedti, était visé par des sanctions, de même que sept sociétés appartenant au FSR dans les Émirats arabes unis, dont l'une traite de l'or probablement passé en contrebande depuis le Soudan. Cette décision a été prise alors que les États-Unis ont déclaré que les rebelles du FSR commettaient un génocide.

Selon les Nations unies, la guerre a fait plus de 24 000 morts et chassé plus de 14 millions de personnes, soit environ 30 % de la population, de leurs foyers. On estime que 3,2 millions de Soudanais ont fui vers les pays voisins.

Les forces armées soudanaises ont largement repris Khartoum aux mains du FSR. Le mois dernier, l'armée a déclaré avoir repris l'aéroport international de Khartoum.