Immigration clandestine : l'Egypte demande plus de soutien à l'Europe

Le ministre égyptien des affaires étrangères a demandé aux pays européens d'accroître et de renforcer leur soutien à la lutte contre l'immigration clandestine lors d'une réunion multilatérale qui s'est tenue mercredi.

Le ministre Badr Abdelatty s'est exprimé lors de la deuxième réunion ministérielle de l'initiative UE-Corne de l'Afrique sur les routes migratoires, qui s'est tenue mercredi au Caire.

"Nous sommes le seul pays de cette région à avoir réussi, depuis septembre 2016, à stopper toutes les formes de migration illégale en provenance de nos zones côtières. Nous devons donc continuer, nous devons faire plus", a déclaré M. Abdelatty lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de la réunion.

"L'Égypte ne fait pas de chantage à l'Europe ou à un autre pays, mais nous méritons d'avoir plus de soutien et de recevoir plus de soutien et plus de partage des coûts", a-t-il ajouté.

La réunion, connue sous le nom de processus de Khartoum, vise à renforcer la coordination et la coopération entre les États membres en matière de migration.

La ministre d'État allemande au ministère fédéral des affaires étrangères, Katja Keul, a qualifié de "catastrophe" la réduction par les États-Unis des fonds alloués aux groupes d'aide et aux agences des Nations unies qui viennent en aide aux personnes vulnérables dans le monde entier.

L'USAID était auparavant le principal donateur de l'initiative, l'Allemagne arrivant en deuxième position.

"Je pense que ce n'est pas un secret de vous dire que le déficit de l'USAID, nous ne le comblerons pas complètement, personne n'est en mesure de le faire", a déclaré M. Keul. "Mais nous essayons de maintenir notre niveau autant que possible.