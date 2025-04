Abou Dhabi : Sotheby’s dévoile un diamant bleu exceptionnel avant une vente record

C’est un rendez-vous éphémère, mais spectaculaire. À Abou Dhabi, la maison de vente aux enchères Sotheby’s a dévoilé mardi 8 avril une sélection de diamants d’exception, réunis dans une exposition exclusive de deux jours. Au total, huit pierres précieuses, pour un poids combiné de plus de 700 carats, sont exposées dans un centre d’art de la capitale émiratie.

Parmi ces pièces rares figure le Mediterranean Blue, un diamant bleu vif de 10,03 carats, considéré par les experts comme l’un des plus importants jamais découverts. Il sera la pièce maîtresse de la prochaine vente de haute joaillerie organisée par Sotheby’s à Genève, le 13 mai. Sa valeur est estimée à environ 20 millions de dollars.

« Nous avons ici certains des diamants les plus rares au monde. Et notre collection dépasse largement les 100 millions de dollars américains », a déclaré Quig Bruning, directeur international de la joaillerie chez Sotheby’s, responsable des marchés américain, européen et moyen-oriental.

Le choix d’Abou Dhabi pour cette présentation ne doit rien au hasard. La région connaît un fort engouement pour les pierres précieuses, autant chez les collectionneurs que chez les négociants. Sotheby’s y voit un marché stratégique pour les ventes aux enchères de haute joaillerie.

L’événement se conclura le 9 avril. Il marque une nouvelle étape dans la stratégie de la maison centenaire, qui cherche à renforcer sa présence au Moyen-Orient et à attirer une clientèle internationale, de plus en plus sensible aux pièces uniques et aux investissements dans les biens rares.