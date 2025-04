RDC : gouvernement et rebelles se rencontrent au Qatar [Africanews Today]

Ce 9 avril, le gouvernement congolais et le M23 se retrouvent à Doha, au Qatar pour des pourparlers inédits. Ces négociations entretiennent à la fois l'espoir et la méfiance à Goma dans l'Est de la RDC. Il s'agit d'une région où le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda a considérablement progressé ces dernières semaines.

La tension est de plus en plus palpable au Sahel. Les pays de l’Alliance des Etats du Sahel ont décidé cette semaine de rappeler leurs ambassadeurs de l’Algérie. Cela fait suite à l’épisode de la semaine dernière, l’Algérie a abattu un drone de l’armée malienne – accusé d’« action hostile préméditée »

Cela fait 31 ans que le Rwanda a connu la page la plus sombre de son histoire. Un génocide qui a coûté la vie à plus 800.000 Tutsi et alliés. L’événement est marqué chaque année par 100 jours de commémoration depuis la capitale Kigali.

Le président français est arrivé dimanche au Caire pour une visite de deux jours. Emmanuel Macron répond à une invitation du président Égyptien Abdel Fatah Al-Sissi. Selon l’Élysée, le chef de l'Etat français veut « marquer sa mobilisation » en faveur « d’un cessez-le-feu à Gaza » et répondre « à l’urgence. »

Agenda

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu en Afrique du Sud ce 10 avril, c’est ce qu'indique la présidence sud-africaine.

Ce 12 avril, auront lieu les élections présidentielles au Gabon. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, est candidat face à sept autres.

C’est la semaine de "GITEX AFRICA, à Marrakech au Maroc – du 14 au 16 avril. Il s’agit du plus grand événement Tech & Start-up du continent africain.

