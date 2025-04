Tarifs douaniers : le Zimbabwe lève les taxes sur les importations américaines

Face aux tarifs douaniers américains Harare joue la carte de l'apaisement.

Son président, Emmerson Mnangagwa, a décidé samedi de suspendre tous les droits de douane sur les marchandises en provenance des États-Unis. Dans un message publié sur X, Mnangagwa explique que cette levée vise à favoriser l'expansion des importations américaines sur le marché zimbabwéen tout en soutenant la croissance des exportations du Zimbabwe vers les États-Unis.

Donald Trump a imposé des taxes douanières de 18 % sur les produits zimbabwéens, avec cette suspension Harare espère obtenir un abandon de cette restriction.

L' initiative pourrait également renforcer les relations commerciales bilatérales, avec des exportations zimbabwéennes, principalement du tabac et du sucre, vers les États-Unis qui restent relativement limitées.

Le Zimbabwe, qui a des partenaires commerciaux majeurs tels que les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et la Chine, cherche à diversifier ses échanges commerciaux en répondant aux nouvelles contraintes imposées par Washington. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont totalisé 111,6 millions de dollars en 2024, selon les données américaines.

Les relations entre le Zimbabwe et les États-Unis sont tendues depuis des décennies, en raison des sanctions américaines imposées sous l'ère de Robert Mugabe, l'ancien président du pays. Harare a régulièrement accusé ces sanctions d’aggraver la crise économique qui secoue le pays depuis plus de 20 ans. Face à cela, le Zimbabwe a renforcé ses liens économiques avec des pays comme la Chine et les Émirats arabes unis.