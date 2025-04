Maroc : la synagogue Kahal d'Asilah refait peau neuve

Au cœur du quartier Mellah d'Asilah, la synagogue Kahal, vieille de plusieurs siècles, retrouve sa splendeur après des décennies d'abandon.

Restaurée avec soin et dévouement, elle est devenue un lieu d'importance historique et spirituelle pour la communauté juive de Tanger. Le travail de rénovation, mené par Aaron Abikzer et Sonia Cohen Toledano, a permis de restaurer non seulement le bâtiment, mais aussi les objets religieux et les traditions associées.

Le bâtiment, construit en 1824, avait été laissé à l'abandon avant que la communauté juive de Tanger ne prenne en charge sa restauration en 2022. Avec l'aide des habitants d'Asilah, des dessins anciens ont permis de restituer la synagogue dans son état d'origine, y compris les bancs et la chaire en bois, appelés "teba", d'où l'on lit la Torah. La synagogue abrite aussi une collection précieuse d'objets et de photographies familiales, témoignant de la riche histoire juive de la ville.

La restauration a également concerné le mikvé, un bain rituel pour la purification, et le cimetière juif, qui fait face à la mer et abrite les tombes des familles juives de la région. Grâce aux efforts de la communauté, ces lieux ont été inscrits au patrimoine marocain en 2025.

La synagogue Kahal et ses installations, aujourd’hui un site touristique prisé, incarnent la résilience du patrimoine juif marocain et l'engagement pour la préservation des traditions séculaires, même à une époque où la population juive au Maroc a fortement diminué.