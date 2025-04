Le Marathon de Pyongyang fait son grand retour

Le Marathon de Pyongyang a fait son grand retour ce dimanche, marquant la première édition depuis la fin de la pandémie de Covid-19.

Le dernier marathon avait eu lieu en 2019, et l'événement a repris comme chaque année en avril dans les rues de la capitale nord-coréenne.

Depuis 2000, le marathon est ouvert aux coureurs étrangers professionnels, et depuis 2014, les amateurs étrangers peuvent également y participer. Cette année, des centaines de coureurs ont pris part au 31e marathon international de Pyongyang.

Les vainqueurs des courses masculines et féminines sont tous deux nord-coréens. Pak Gum Dong a remporté la course masculine avec un temps de 2 heures, 12 minutes et 11 secondes, tandis que Jon Su Gyong a triomphé dans la course féminine en 2 heures, 25 minutes et 50 secondes.