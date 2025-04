Philippines : recrudescence des cas de dengue 

Après un recul à cause du covid-19, les cas repartent à la hausse, aux Philippines.

Aux Philippines, les cas de dengue ont augmenté de 73% au cours du 1er trimestre 2025. L'archipel connait une "hausse inhabituelle" du nombre de cas, avec 28.200 patients enregistrés au 1ᵉʳ février 2025, selon le ministère de la Santé.

Une recrudescence des cas qui serait directement liée au changement climatique, selon le ministère de la Santé.

"Nous nous intéressons au changement climatique, certains disent qu'il s'agit déjà d'une crise climatique, en ce qui nous concerne, c'est la différence de climat, nous avons vu des données qui montrent que les températures les plus fraîches d'aujourd'hui sont toujours plus chaudes que les températures les plus chaudes d'autrefois, et nous voyons beaucoup d'études qui montrent que le comportement du moustique vecteur de la dengue, ses modes de reproduction et même sa fertilité sont affectés par l'environnement", explique le docteur Albert Domingo, porte-parole du ministère de la Santé, secrétaire adjoint.

En 2023 déjà, l'Organisation mondiale de la Santé désignait les Philippines comme le pays le plus touché par la dengue dans la région du Pacifique occidental. Au cours de cette année-là, 167.355 cas y ont été enregistrés et 575 décès. À l'échelle mondiale, après un léger recul entre 2020 et 2022 en raison de la pandémie de COVID-19, les cas de dengue sont repartis à la hausse. Désormais, le virus se propage même dans des régions auparavant épargnées.