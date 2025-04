Donald Trump ne ferme pas la porte à un 3e mandat

À la Maison-Blanche, lundi, Donald Trump a évoqué l'idée d'un troisième mandat présidentiel, une possibilité qui, selon lui, n’a jamais été une priorité.

Pourtant, ses déclarations ont relancé le débat, bien que la Constitution américaine interdit formellement à un président de briguer plus de deux mandats. Conscient de cette restriction, il préfère se concentrer sur son mandat actuel : oh, j’adorerais ça. Ce serait une bonne chose, vraiment. J’aimerais bien. Beaucoup de gens me demandent si je vais me représenter, et il y a toute une discussion à ce sujet. Honnêtement, je ne sais pas, je ne me suis jamais penché sur la question. On dit qu’il y aurait un moyen, mais je l’ignore.

Par ailleurs, le président américain a évoqué les nouvelles taxes douanières qu'il s'apprête à dévoiler. Ces mesures pourraient raviver des tensions avec certains alliés et adversaires des États-Unis.