Soudan : un Ramadan d'espoir après deux ans de guerre

Les Soudanais d'Omdurman ont exprimé leur joie et leur espoir en ce premier jour de l'Aïd, dimanche, après que l'armée se soit rapprochée ces derniers jours de la reprise du contrôle total de l'État de Khartoum sur le groupe paramilitaire rival des Forces de soutien rapide.

"Je suis heureux parce que, grâce à Dieu, l'armée soudanaise va de victoire en victoire. Ce qui est réjouissant, c'est que les gens vont commencer à rentrer chez eux, dans les villes et les villages", a déclaré Emad El-Deen Hassan après les prières de l'Aïd.

Les appels "Dieu est le plus grand" ont résonné près d'une mosquée encore marquée par des impacts de balles, où les gens se sont rassemblés pour accomplir les prières de l'Aïd al-Fitr.

Une grande partie du monde musulman a marqué dimanche la fin du mois de jeûne du Ramadan et le début de la fête de l'Aïd al-Fitr. D'autres pays célébreront l'Aïd lundi.

L'Aïd est généralement accueilli dans la joie et l'excitation et est marqué par des prières collectives et des festivités qui incluent généralement des visites familiales, des réunions, des sorties et de nouveaux vêtements.

"Cette année, l'Aïd est arrivé de manière exceptionnelle, surtout après deux ans de guerre et après la libération de Khartoum", a déclaré Salah Mokhtar, qui a été déplacé de la ville de Khartoum à Omdurman.

La guerre au Soudan, qui a débuté en 2023, a ravagé la capitale et d'autres villes du pays.

Elle a fait plus de 28 000 morts et forcé des millions de personnes à fuir leur foyer.

La semaine dernière, l'armée soudanaise a consolidé son emprise sur la capitale, en reprenant d'autres bâtiments gouvernementaux clés, un jour après avoir pris le contrôle du palais républicain.