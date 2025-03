Kenya : une célébration de l'Aïd marquée par une pensée pour les habitants de Gaza

Dimanche 30 mars, la communauté musulmane du Kenya a célébré la fin du Ramadan. À l'occasion de la prière de l'Aïd el-Fitr à la plage sur les rives de l'océan Indien, les fidèles ont manifesté leur soutien à la population de Gaza.

Au Kenya, des milliers de musulmans ont afflué vers la plage pour accomplir la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Faute de place, l’imam de la mosquée locale a demandé aux fidèles de prier sur la plage, pour célébrer la fin du mois sacré du Ramadan sur les rives de l'océan Indien.

En ce jour de fête, un imam a rappelé aux musulmans kenyans de se souvenir des souffrances des Palestiniens de Gaza et les a exhortés à prier pour la paix et à envoyer de l'aide aux habitants de l'enclave.

"Nous célébrons l'Aïd ici, à Kwale, et au Kenya en général. Les musulmans sont sortis de chez eux et se sont rassemblés sur la rive du Kongo, pour célébrer l'Aïd. Lorsque les musulmans sont heureux, ils devraient également l'être pour tous les autres musulmans du monde. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la population de Gaza. Nous leur adressons nos félicitations et nos salutations. Qu'ils se sentent heureux comme nous aujourd'hui. Nous encourageons les musulmans à répandre le bonheur et à offrir le plus de soutien possible à la population de Gaza", a déclaré Mohamed Hassan, imam à la mosquée de Kongo River.

Les musulmans du Kenya ont fait leurs adieux dimanche au mois du Ramadan, célébrant une fête de l'Aïd marquée par une grande prière collective et des rassemblements.