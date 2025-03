Birmanie : la faim, l'autre séisme ?

La Birmanie est encore sous le choc après le tremblement de terre qui a fait plus de 1600 morts et 3400 blessés vendredi. La communauté internationale est attendue au chevet de ce pays parmi les plus pauvres de la planète.

La junte militaire au pouvoir depuis 2021 a appelé à l'aide. Le risque de famine est important, l'ONU sonne l'alerte.

"Bien avant ce tremblement de terre, plus de 19 millions de personnes avaient besoin d'une aide humanitaire. Quinze millions de personnes souffraient d'une faim aiguë et 3,5 millions d'autres étaient déjà déplacées. Les niveaux de vulnérabilité sont donc énormes. Le fait d'avoir été frappé par un tremblement de terre de cette taille et de cette ampleur va vraiment pousser la population à bout. C'est pourquoi il est essentiel que la communauté internationale apporte son soutien", explique Michael Dunford, directeur du PAM pour le pays.

L’OMS a déclenché son système de gestion des urgences. L’Union européenne a débloqué 2, 5 millions d’euros en attendant d’évaluer les besoins. Alors que la Chine, l’Inde et la Thaïlande ont aussi promis d’assister le pays. Reste l’épineuse question de l’acheminement de l’aide.