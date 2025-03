Billboard Women in Music 2025 : la crème musicale féminine couronnée

L’édition 2025 des Billboard Women in Music Awards c’était samedi. L’évènement a mis sous les projecteurs les artistes féminines pour leur contribution à l'industrie musicale. Et elles étaient nombreuses a foulé le tapis de la cérémonie en Californie.

Doechii, qui a reçu le prix de la femme de l'année.

"Je pense que le fait d'avoir participé aux Women's Awards, et plus récemment aux Glaad Awards, les femmes de la communauté queer m'ont vraiment donné l'impression que j'étais arrivée. J'ai inspiré des gens. J'ai fait la différence, ce qui est incroyable", a déclaré l'artiste interprète.

Erykah Badu n’est pas passée inaperçue avec ses chaussures. Mais seulement, pionnière de la néo-soul, a reçu le prix de l'icône. Tout en remerciant les figures qui ont orienté ses premiers pas dans l’industrie.

"Les personnes qui m'ont guidée à mes débuts sont Chaka Khan. Elle était comme une mère, une femme nommée Queen Afua, qui était un leader spirituel. Ma propre mère, mes grands-mères. Ce sont les femmes de ma communauté qui m'ont donné la confiance, l'équilibre, les réprimandes dont j'avais besoin. Et oui, je suis heureuse de faire partie d'une si belle lignée de matriarches dans ma famille. Elles ont pris soin de moi et je leur dédie cette soirée"., a-t-elle expliqué.

Des artistes ont saisi l’occasion pour lever un coin de voile sur leur nouvelle orientation artistique.

"J'ai l'impression que l'année dernière, j'étais plus fermée. Vous savez, j'étais en quelque sorte en train de découvrir les choses. Vous savez, venir d'un pays différent et arriver dans un endroit où il y a des paparazzis et tout ça. Nous n'avons pas cela chez nous. C'était donc très déroutant pour moi. Je me suis donc beaucoup adaptée, mais maintenant je me sens plus ouverte et j'ai vraiment envie de partager davantage et de plonger plus profondément dans mon art."

L'artiste régionale mexicaine Angela Aguilar de déclaré qu’elle utilisait sa plateforme pour parler de l’immigration. En Amérique, le contexte est là.