Malawi-Zambie : attaquées par des élephants, des communautés menacent de saisir la justice

Au moins 12 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées à la suite la suite du déplacement de plus de 260 éléphants, à la frontière entre la Zambie et le Malawi.

Des communautés agricoles demandent des réparations. Et menacent dans la foulée, de poursuivre en justice un groupe international de protection des animaux.

Dix personnes vivant près du parc national de Kasungu, à la frontière entre le Malawi et la Zambie affirment que leur vie a été ruinée par l'arrivée des éléphants en 2022. Les pachydermes ne respecteraient pas les limites qui les séparent des habitats des riverains.

Une organisation locale à but non lucratif a recensé plus de 11 000 personnes ayant subi des dommages aux biens, des blessures corporelles ou la mort d'un membre de leur famille à cause des éléphants, et a estimé les dommages à des millions de dollars, selon les avocats. Certains membres de la communauté avaient du mal à nourrir leur famille en raison de la destruction de leurs moyens de subsistance.

Le changement climatique a entraîné une concurrence accrue entre les hommes et les animaux pour les ressources telles que la nourriture et l'eau.