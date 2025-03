Soudan : l'armée contrôle Khartoum au milieu des scènes de joie

L’armée soudanaise, fidèle au général Abdel Fattah al-Burhan, affirme avoir libéré Khartoum des derniers éléments des Forces de soutien rapide (FSR).

Des scènes de joie ont éclaté dans les rues de Khartoum jeudi, désormais les forces armées soudanaises peuvent parader, la capitale a été fraîchement débarrassée des dernières poches de résistance des Forces de Soutien Rapide (FSR). De plus, l'armée, fidèle au général Abdel Fattah al-Burhan, dit contrôler les États du Nil Blanc et Gezira. Une libération accueillie avec soulagement par les habitants : nous remercions Dieu pour cette bénédiction. Avant, nous ne pouvions même pas sortir de chez nous. Aujourd’hui, l’armée est là, et nous sommes très heureux. Si Dieu le veut, bientôt toutes les régions, y compris le Darfour, seront libérées. Une armée, un peuple estime une habitante.

Dans la foulée, l'armée soudanaise a repris le contrôle de l’aéroport international de Khartoum, marquant un tournant décisif dans le conflit. Le général Al-Burhan a fait son grand retour dans la capitale, une première en près de deux ans de guerre. Plus tôt dans la semaine, c’est le palais présidentiel qui avait été repris aux FSR.

Les victoires s’enchaînent pour les forces armées soudanaises. Ce jeudi, elles ont pris le contrôle du barrage stratégique de Jebel Aulia, à 45 km au sud de Khartoum, dernier bastion tenu par les FSR. Prochaine étape : Omdourman, où les forces du général Hamdane Daglo sont encore retranchées.