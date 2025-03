France : sept ans de prison requis contre Nicolas Sarkozy

Le parquet national financier (PNF) a requis, jeudi 28 mars, une peine de sept ans de prison ferme contre Nicolas Sarkozy, dans le cadre de l’enquête sur le financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par le régime libyen de Mouammar Kadhafi.

L’ancien chef de l’État, âgé de 70 ans, est poursuivi pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale, recel de détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Les procureurs ont également demandé une amende de 300 000 euros et cinq ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ce qui priverait M. Sarkozy de la possibilité de se présenter à une élection ou d’exercer une fonction publique.

Le parquet estime que Nicolas Sarkozy a sciemment bénéficié d’un pacte de corruption avec une dictature étrangère. L’enquête s’appuie notamment sur des documents provenant des services libyens, des témoignages de proches collaborateurs, et les déclarations – puis la rétractation – de l’homme d’affaires franco-libanais Ziad Takieddine, qui affirmait avoir transporté des valises d’argent liquide entre Tripoli et Paris.