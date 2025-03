Des véhicules nautiques aux allures de voitures de luxe

Avoir l’illusion de conduire sur l’eau, c’est un pari réussi pour Karim Amin, qui a rendu ce rêve possible en faisant preuve d’ingéniosité.

En fondant Jetcars en 2019, cet entrepreneur égyptien était loin d’imaginer que son projet au capital de 50 000 dollars des débuts serait aujourd’hui une entreprise en pleine expansion.

Près de 1 000 véhicules flottants ont été vendus à des clients dans plus de 70 pays.

"La caractéristique qui attire le plus les gens et les incite à vouloir nos voitures, c'est leur forme. Elles sont toutes conçues comme des voitures de luxe, des voitures de sport très chères. Nous avons réussi à leur donner des formes très similaires à celles des vraies voitures (de luxe), mais nous avons quelques défis supplémentaires à relever parce qu'elles se déplacent dans l'eau. Nous devons donc réfléchir à la stabilité et à d'autres détails pour qu'il ressemble à une voiture tout en étant stable comme un bateau.", a délcaré Karim Amin, fondateur et propriétaire de la société Jetcar Kromh.

Les Jetcars sont personnalisables et leur carrosserie est conçue en fonction des préférences des clients. Leur prix varie de 17 000 à 40 000 dollars, selon le type de moteur utilisé.

"Nous sommes ici dans notre usine où nous produisons tout, à partir du modèle. Nous choisissons le design et nous le dessinons, puis nous fabriquons le modèle lui-même. Nous travaillons sur nos propres moules. Ensuite, ils sont soumis à des tests d'efficacité rigoureux et nous avons des ingénieurs qui supervisent tout cela.", a indiqué Karim Amin,.

La prochaine étape pour Amin est de lancer une version de l'embarcation qui puisse également être utilisée sur les routes. La plupart des matériaux utilisés dans la fabrication des Jetcars sont produits localement, à l'exception du moteur et de certains accessoires.