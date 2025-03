Procès FIFA : Sepp Blatter et Platini acquittés en appel

Une nouvelle défaite pour les procureurs fédéraux suisses qui avaient interjeté appel Contre Michel Platini et Sepp Blatter.

L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, et l'ancien dirigeant de l'UEFA ont été acquittés mardi en appel. Ils étaient accusés de fraude, de falsification et de détournement de plus de 2 millions de dollars US de fonds de la FIFA en 2011.

"C'est un grand soulagement pour moi parce que ça faisait dix ans que ça durait. C'était comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête (incompréhensible), toujours accusé de quelque chose. Maintenant, c'est fini. Je peux respirer. Je suis très heureux pour cela, mais aussi pour ma famille, mes amis et pour tout le travail que j'ai fait à la FIFA, et pour tous les footballeurs qui m'ont toujours soutenu et qui continuent à me soutenir.’’ , a déclaré Sepp Blatter.

Michel Platini aussi ne boude pas son plaisir.

"Je suis soulagé. Je suis soulagé et j'ai dit que la persécution de la FIFA et de certains procureurs fédéraux suisses, qui a duré dix ans, est maintenant complètement terminée. Je suis soulagé, j'ai retrouvé mon honneur. Je vais être en paix maintenant.'', affirmé l'ex-patron de l'UEFA.

Fêter pour tenter d’oublier sans nul doute une affaire qui lui a privé une élection à la tête de la FIFA.