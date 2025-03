Zimbabwe : munies de tricycles, des femmes de zones rurales s'émancipent

Des tricycles électriques ont transformé la vie de certaines femmes dans les régions rurales du Zimbabwe en leur offrant une liberté de mouvement.

Ce moyen de transport offre à ces femmes autrefois dépendantes de leur mari, une indépendance financière et une émancipation sociale.

Munies de leurs tricycles, certaines femmes deviennent aujourd’hui de véritables soutiens pour leur famille et gagnent en respect.

"Mon mari compte désormais sur moi pour couvrir la plupart des dépenses du ménage, qu'il s'agisse de l'épicerie, des frais de scolarité de nos enfants ou de l'achat de meubles. Avant, je ne pouvais pas le faire, mais grâce à ce tricycle, je peux maintenant apporter ma contribution.", a déclaré Anna Bhobho, propriétaire d'un tricycle.*

Appelés "Hamba", ce qui signifie "aller" en ndebele, les tricycles sont alimentés par des batteries lithium-ion chargées à l'énergie solaire. Mobility for Africa, une startup locale, a piloté le projet en 2019 en louant les véhicules à des groupes de femmes pour 15 dollars par mois.

"Nous fournissons aux communautés rurales des solutions de transport abordables, en particulier pour les femmes. La plupart des femmes passent d'innombrables heures à essayer d'atteindre les marchés, les hôpitaux et les sources d'eau. Le tricycle a donc permis d'améliorer la mobilité sur le dernier kilomètre, car la plupart des femmes ne pouvaient pas se rendre au marché à temps et n'avaient pas les moyens de payer les frais de transport liés à la location d'un véhicule pour se rendre au marché.", a expliqué Carlin Thandi Ngandu, coordinatrice de l'engagement communautaire, Mobility for Africa.

Les tricycles, capables d'emprunter des chemins étroits inaccessibles aux voitures, permettent d'atteindre les fermes et les potagers les plus éloignés. Leur prix abordable les rend accessibles aux habitants.

"Comme vous pouvez le voir, il y a des femmes enceintes derrière moi. L'autre jour, j'ai reçu un appel pour m'occuper d'une femme enceinte. Je suis là pour répondre aux urgences, alors ce jour-là, j'ai utilisé mon tricycle Hamba pour l'emmener à la clinique où elle a reçu de l'aide.", a indiqué Joesphine Nyevhe, agent de santé.

Si les tricycles révolutionnent également l'accès aux soins de santé, en particulier pour les femmes et les enfants, ils ne sont pas épargnés par des défis tels qu 'un terrain accidenté aggravé par les récentes pluies.