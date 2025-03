Soudan : le chef de l'armée assiste aux funérailles d'un journaliste

Après presque deux ans de combats, l’armée soudanaise a repris vendredi le palais républicain de Khartoum, dernier bastion lourdement gardé des forces paramilitaires rivales dans la capitale.

Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel-Fattah Burhan s’est exprimé alors qu’il assistait aux funérailles d’un journaliste soudanais tué lors d’une attaque de drone qui aurait été lancé par les force es de sortie rapide.

"Merci à Dieu pour tout. Et merci à Dieu d'avoir permis à nos troupes d'accomplir ces jours-ci ces victoires qui ont été couronnées aujourd'hui par la libération du palais (républicain). Nous vous présentons nos condoléances ainsi qu'à nous-mêmes. Et avec la volonté de Dieu, bientôt, avec les sacrifices de ces gens héroïques, nous récolterons ses fruits en voyant le Soudan vide et propre de toute rébellion et de toute personne qui veut du mal à notre peuple.", a déclaré Abdel-Fattah Burhan, chef du Conseil de souveraineté soudanais

La prise du palais républicain, entouré de ministères, a constitué une victoire symbolique majeure pour l'armée soudanaise contre les forces paramilitaires de soutien rapide, même si elle ne signifie probablement pas la fin de la guerre, puisque les forces de soutien rapide détiennent des territoires dans la région occidentale du Darfour et ailleurs.