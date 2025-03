Royaume-Uni : reprise progressive des vols à l’aéroport de Londres-Heathrow

Le trafic reprend progressivement à l’aéroport de Londres-Heathrow après une fermeture de près de 18 heures due à une panne d’électricité majeure. Cette interruption, provoquée par un incendie survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dans le poste de transformation électrique de Hayes, a entraîné une explosion et une boule de feu visibles depuis l’ouest de Londres.

Bien qu’aucun signe d’acte intentionnel n’ait été relevé, l’unité antiterroriste de la police a été chargée de l’enquête par précaution. Cette panne massive a gravement perturbé le trafic aérien mondial, entraînant l’annulation ou le retard de plus de 1 350 vols et impactant plus de 200 000 passagers.

Heathrow, l’un des aéroports les plus fréquentés au monde et desservant 80 pays, commence à rétablir ses opérations. British Airways a reçu l’autorisation de faire décoller huit vols long-courriers à partir de 20h30 vendredi. Toutefois, son directeur, Sean Doyle, a averti que l’impact sur les passagers se fera sentir pendant plusieurs jours, le temps de repositionner avions et équipages.

Un retour progressif à la normale est attendu dans le week-end, mais les voyageurs sont invités à vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport.