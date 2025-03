L'ONU appelle à protéger les glaciers

Ce vendredi 21 mars marque la première Journée mondiale des glaciers, un événement instauré par les Nations Unies pour sensibiliser l’opinion publique à la disparition rapide de ces géants de glace.

Les glaciers, véritables réservoirs d’eau douce, sont des indicateurs clés de l'état de santé de notre planète. Leur fonte accélérée annonce les effets dramatiques du changement climatique.

Au glacier Perito Moreno, en Argentine, les visiteurs sont témoins d’un phénomène spectaculaire : le vêlage, où de larges blocs de glace se détachent du glacier et tombent dans le lac Argentino. Ce processus, bien que naturel, prend une tournure inquiétante sous l’effet de l'accélération du réchauffement climatique.

Victoria Pacheco, guide touristique du glacier, explique : « Bien que ce glacier ait maintenu un bon équilibre durant une centaine d’années, il s’est mis à reculer à une vitesse antigravitationnelle au cours des dix dernières années. Il fond. Il présente un taux de fonte et de recul élevé par rapport aux années précédentes. » Bien qu’aucun changement majeur n’ait été observé récemment sur le Perito Moreno, les experts signalent une tendance au recul, signe d’une fragilité croissante.

Les glaciers jouent un rôle fondamental dans notre écosystème. Ils sont des réservoirs d’eau douce essentiels, alimentant en eau potable des millions de personnes à travers le monde. De plus, ils régulent le niveau des mers et jouent un rôle clé dans la préservation de la biodiversité.

Cependant, les glaciers sont de plus en plus menacés. Selon l’UNESCO, près de la moitié des glaciers pourrait disparaître d’ici 2100 si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites de manière significative. Cette disparition pourrait avoir des conséquences dramatiques non seulement sur les réserves d’eau douce, mais aussi sur les écosystèmes et la vie des populations qui dépendent de ces ressources.