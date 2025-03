Khartoum : l'armée soudanaise annonce avoir repris le palais présidentiel aux FSR

Ce vendredi, l'armée soudanaise a annoncé avoir repris le palais présidentiel à Khartoum, ainsi que plusieurs ministères, après une intense bataille contre les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR).

Des images diffusées par la chaîne TV saoudienne Al-Arabiya montrent des soldats soudanais pénétrant dans le palais républicain, un symbole du pouvoir dans la capitale.

Après près de deux ans de combats acharnés, l’armée soudanaise se félicite de cette avancée stratégique et promet de poursuivre son offensive pour reprendre l'ensemble du territoire. Dans une déclaration officielle, Nabil Abdullah, porte-parole de l’armée, a affirmé que l’armée avait « complètement détruit les combattants et les équipements des FSR » et saisi « de grandes quantités d'armes et de matériel de guerre ».

Malgré ces déclarations, les FSR contestent cette avancée et affirment avoir infligé de lourdes pertes aux forces régulières. Bien qu'elles aient perdu le contrôle du palais, les Forces de Soutien Rapide conservent toujours des territoires dans l’ouest du pays, notamment au Darfour, où la guerre continue de faire rage.

Depuis le début du conflit en 2023, la guerre civile a fait plus de 28 000 victimes et contraint des millions de personnes à fuir leurs foyers. La famine dévaste le pays, obligeant certaines familles à recourir à des à des mesures désespérées, comme manger de l'herbe, pour survivre. Les estimations des ONG et de l'ONU parlent d'un bilan encore plus lourd, particulièrement parmi les populations les plus vulnérables.

En outre, des accusations de crimes de guerre, notamment contre les populations africaines, se multiplient à l’encontre des FSR et des milices arabes alliées. Cependant, les deux camps, l’armée et les paramilitaires, nient toute responsabilité dans ces atrocités, tandis que la guerre continue de ravager le pays, sans perspective de fin immédiate.