Soudan du sud : des femmes autonomisées par des casques bleus ghanéens

Dans l’Etat de l’Unité au Soudan du Sud, le contingent ghanéen des casques bleus de l’ONU ne se limitent pas seulement au maintien de la paix dans ce pays qui a connu la guerre civile précocement. Il participe aussi à l’économie locale.

Les soldats de la paix ghanéens forment des femmes à la fabrication de perles et l'impression de chemises destinées à être vendues sur les marchés locaux. Une manière de donner à ces Sud-Soudanaises, des outils pour leur indépendance financière.

"C'est nouveau pour nous parce que nous n'avons jamais vu une initiative semblable à celle que le contingent ghanéen vient de nous proposer. Nous maintenir cet élan, nous sommes tous heureux ", souligne John Jok, administrateur, Nying Payam, État de l'Unité.

Le contingent ne se limite donc pas seulement au maintien de la paix dans ce pays.

"En formant ces femmes, nous cherchons à les autonomiser économiquement ou à leur donner une sorte d'indépendance économique car, en acquérant ces compétences artisanales, les femmes peuvent créer leur propre entreprise et générer des revenus. Cette indépendance financière améliorera non seulement leur qualité de vie, mais contribuera également au développement de leur communauté et de la nation dans son ensemble." , explique Capitaine Nancy Mensah, Ghana, Mission de l’ONU, Soudan du Sud.

La formation soutient également les efforts visant à améliorer l'égalité des sexes dans un pays où les femmes sont souvent exclues des activités génératrices de revenus.