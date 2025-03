Italie : drame à Lampedusa, 6 morts, 10 rescapés et 40 disparus

Six corps repêchés et 40 personnes toujours portées disparues. Après le naufrage d’un bateau de migrants au large de Lampedusa, les garde-côtes italiens ont pu secourir dix autres personnes, dont quatre femmes.

Selon les survivants, 56 personnes se trouvaient dans cette embarcation de fortune. Partie de Tunisie, elle avait à son bord des personnes originaires du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Mali, selon le HCR.

Le projet des Nations Unies sur les migrants disparus estime à plus de 24 506 le nombre de morts et de disparus en Méditerranée centrale entre 2014 et 2024, beaucoup d'entre n'ont jamais pu être retrouvés. Le projet indique que le nombre pourrait être plus élevé, car de nombreux décès ne sont pas enregistrés.

Depuis le début de l'année, 8 963 migrants sont arrivés en Italie, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période l'année dernière.

Les avions de l'agence européenne des frontières, Frontex, les garde-côtes italiens et d'autres agences participent aux recherches pour retrouver d’autres survivants. Un processus lent et difficile en raison des conditions météorologiques.