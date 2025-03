France : des ONG africaines attaquent Bolloré en justice

Le collectif Restitution pour l'Afrique a déposé une plainte contre le groupe Bolloré et Vincent Bolloré devant le parquet national financier de Paris. C'était le mardi 18 mars.

Ce groupe de onze ONG accuse le géant Français de la logistique de « recel » et de « blanchiment d'argent » dans le cadre de ses activités en Afrique et plus particulièrement la gestion des ports.

Le collectif Restitution pour l'Afrique est formé d'ONG présentes dans six pays du continent, dont le Togo, la Guinée, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la RDC.

Le groupe Bolloré a revendu sa filiale africaine en 2022 pour plusieurs milliards d'euros. Ce que les plaignants qualifient de « biens mal acquis inversés » et réclament les fonds.

Ces associations entendent selon elles rendre le commerce international plus juste et plus éthique.