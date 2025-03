Soudan : onze corps découverts dans un puits à Khartoum

Les autorités soudanaises ont déclaré dimanche que de nombreux corps avaient été retrouvés au fond d'un puits dans la capitale, Khartoum, quelques jours après que l'armée eut nettoyé la zone d'un groupe paramilitaire notoire.

Les corps de 11 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été retrouvés samedi dans le puits profond du quartier Fayhaa de la ville, selon la police.

Le colonel Abdul-Rahanan Mohamed Hassan, chef de l'équipe de terrain de la défense civile à Khartoum, a déclaré qu'une fouille de la zone avait été organisée après que des habitants eurent signalé qu'ils avaient trouvé un cadavre dans le puits.

"Nous avons trouvé à l'intérieur de ce puits différents personnages (corps), des hommes et des femmes, des adultes et des enfants", a déclaré M. Hassan, ajoutant que les autorités continuaient à fouiller le puits.

La police affirme que les victimes ont été tuées par les Forces de soutien rapide (RSF) avant d'être jetées dans le puits lorsque les forces paramilitaires contrôlaient la zone.

L'armée a repris la zone au début du mois, dans le cadre de ses vastes avancées à Khartoum et dans la ville jumelle d'Omdurman.

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part de la RSF.

Afraa al-Hajj Omar, une habitante du quartier voisin de Hajj Youssef, a déclaré que les FAR avaient tué de nombreuses personnes dans la zone et que leurs corps avaient été abandonnés pendant des jours dans les rues.

Elle a ajouté que de nombreux corps avaient été jetés dans le puits.

"Ils nous ont volés, battus et torturés", a-t-elle ajouté.

Au moins 20 000 personnes ont été tuées, mais le nombre est probablement beaucoup plus élevé.

La guerre a chassé plus de 14 millions de personnes de leurs foyers et plongé certaines régions du pays dans la famine.

Les combats, qui ont ravagé Khartoum et d'autres zones urbaines, ont été marqués par des atrocités, notamment des viols massifs et des meurtres à motivation ethnique qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, en particulier dans la région occidentale du Darfour, selon les Nations unies et les groupes internationaux de défense des droits.

La guerre s'est intensifiée au cours des derniers mois, l'armée progressant régulièrement contre les forces de sécurité à Khartoum et ailleurs dans le pays.