Photographie : Matar Ndour présente "Femmes, Ésotérisme et Pouvoir : Les Ajamaat et Tenda"

Au Sénégal, l’exposition Femmes, Ésotérisme et Pouvoir : Les Ajamaat et Tenda , du photographe Matar Ndour nous invite à découvrir l’univers fascinant des peuples du Sud et du Sud-Est du pays.

À travers des photographies empreintes de réalisme et de subtilité, l’artiste nous dévoile la richesse de ces communautés, où les femmes, loin d’être reléguées à des rôles subalternes, détiennent un pouvoir spirituel et social d’une grande importance. Cette exposition, qui s’inscrit dans la célébration du mois de la femme, met en valeur des traditions ancestrales et révèle une culture où l’autorité féminine est aussi présente dans la sphère mystique que dans la vie quotidienne.

Une Immersion dans la Culture Diola

Les images de Matar Ndour nous transportent dans le cœur vibrant des communautés diola, principalement installées en Casamance, au sud du Sénégal. Région de grande diversité culturelle et de croyances profondes, la Casamance est le théâtre d’une civilisation où les femmes jouent un rôle primordial dans la société. Annie Coly, visiteuse de l’exposition, résume avec justesse l'impact de ces photographies : « Ces images me parlent d'autant plus qu'elles sont réalistes. C'est comme cela que le Diola vit. Il guette la pluie, il va la chasser, il peut la cacher, il peut faire pleuvoir. Tout se décide en communauté. Tout se vit en communauté. Les femmes ont le pouvoir. »

Les photographies de Ndour témoignent de cette réalité, capturant l’intensité de la vie communautaire et de l’interdépendance entre les membres. Mais ce qui est particulièrement frappant, c’est la place centrale qu’occupent les femmes, non seulement dans les foyers, mais également dans le domaine spirituel. Elles sont des dépositaires de savoirs mystiques et des figures d’autorité spirituelle, intervenant dans la gestion des rituels et dans la transmission des pratiques sacrées qui ont traversé les siècles.

Une Démarche de Préservation et de Transmission

L’exposition de Matar Ndour est bien plus qu’un simple projet artistique : elle s’inscrit dans une volonté de préserver un patrimoine en péril. L’artiste explique : « A la base, le projet, c'est la collecte des données anthropologiques. Et donc, c'est d'aller vers les gens, essayer de comprendre leur quotidien, essayer de comprendre leur culture, et puis de faire la collecte des données. » À travers ses clichés, Matar Ndour cherche à immortaliser un mode de vie, un ensemble de pratiques et de croyances qui risquent de disparaître face aux défis de la modernité et des influences extérieures.

Cette démarche, à la fois scientifique et artistique, permet de valoriser un patrimoine immatériel qui pourrait facilement se perdre, faute de documentation. C’est une invitation à redécouvrir et à réaffirmer la richesse des traditions orales et des rituels qui fondent la culture diola, tout en alertant sur leur fragilité.

Un Message Fort pour les Femmes

Au-delà de la simple captation de la réalité, cette exposition délivre également un message fort à l’adresse des femmes. Awa Cheikh Diouf, directrice exécutive du Musée de la Femme, souligne : « Il était important aussi de les mettre en avant, de les montrer au grand public, effectivement, pour que les gens comprennent que depuis toujours, il y a eu donc des femmes qui avaient des pouvoirs. Et ça, c'est pour aussi, encourager les filles, et les femmes d'une manière générale, à être beaucoup plus ambitieuses, à pouvoir aussi, disons, se battre pour pouvoir être aussi au niveau où les décisions se prennent. »

À travers ses photographies, Matar Ndour offre une immersion dans un monde où les femmes ne se contentent pas de suivre les règles, mais les écrivent et les font vivre. Femmes, Ésotérisme et Pouvoir : Les Ajamaat et Tenda est une ode à la force tranquille de ces femmes, invisibles aux yeux de beaucoup, mais pourtant essentielles au bon fonctionnement et à la pérennité de leurs communautés. L’exposition nous invite ainsi à repenser la place de la femme dans les sociétés traditionnelles, et à reconnaître sa contribution précieuse à la préservation de l’identité culturelle et spirituelle.