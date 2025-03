Nigeria : à Lagos, la solidarité s'organise durant le mois de Ramadan

Au Nigeria, la crise économique a exacerbé la pauvreté, surtout à Lagos, où les prix des denrées alimentaires ont flambé.

Durant le Ramadan, beaucoup de personnes n’ont pas les moyens de se nourrir pour rompre le jeûne.

Depuis 2017, Naheemah Ishola, restauratrice, distribue chaque soir des repas aux plus démunis. Grâce à ses économies et au soutien de sa famille et de ses amis, elle nourrit des centaines de personnes dans les rues, les mosquées et les gares routières.

Naheemah explique : « J'épargne chaque année pour le Ramadan, et 20 % de l'aide vient de ma famille et mes amis. Les bénéfices de mon restaurant durant ce mois y sont aussi consacrés. »

Parmi les bénéficiaires, Muhammed Baba, un père atteint de la lèpre, témoigne : « Nous sommes très heureux de recevoir cette aide, cela nous évite de faire la manche dans la ville. »

Le leader religieux Sa’ad Abubakar III a encouragé les musulmans à être généreux pendant le Ramadan et a exhorté les commerçants à ne pas augmenter les prix.