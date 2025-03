Kenya : des femmes Maasaï misent sur l'élevage de grillons pour affronter le changement climatique

Dans les régions arides du nord du Kenya, où le pastoralisme est une tradition ancestrale, les femmes Maasaï recherchent des moyens de subsistance alternatifs.

Face aux effets dévastateurs du changement climatique, notamment les sécheresses prolongées, certaines se tournent vers l'élevage de grillons comme solution durable.

Rosemary Nenini a assisté, impuissante, à la mort quotidienne du bétail de son mari pendant une sécheresse qui a duré de 2020 à 2022.

Selon l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse du Kenya, 2,6 millions de bêtes, y compris des bovins, des chèvres, des moutons et des chameaux, sont mortes entre 2021 et 2023 dans les zones arides et semi-arides du pays.

La sécheresse, le manque de pâturages en raison de l'urbanisation et de la privatisation des terres, ainsi que les maladies et le banditisme, ont progressivement amené les éleveurs à envisager d'autres moyens de subvenir aux besoins de leur famille.

L'élevage de grillons : une alternative surprenante

Dans la communauté pastorale de Laikipia, les grillons étaient perçus comme une menace pour le bétail, certains craignant qu'ils ne provoquent des maladies mortelles.

Jennifer Sintaloi, aujourd’hui éleveuse de grillons, raconte :« Nous pensions que les grillons étaient néfastes. Par habitude, nous étions persuadés que si les grillons venaient chez nous, ils tueraient notre bétail. Chaque fois que nous en apercevions un près de chez nous, il fallait le tuer. Mais plus tard, nous avons appris que cet insecte avait de la valeur, et notre famille sait désormais que le grillon n'est pas dangereux ».

Grâce à une formation approfondie dispensée par Cordaid, Indigenous Movement for Peace Advancement and Conflict Transformation (IMPACT) et l'International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE), les femmes ont accepté de se lancer dans l'élevage de grillons. Aujourd'hui, elles ne les tuent plus, mais les recherchent sous les rochers et placent des serviettes humides à l'extérieur de leurs maisons la nuit pour les capturer.

Les grillons sont en effet une source alimentaire très nutritive, riches en protéines, vitamines et minéraux. Ils peuvent aussi être transformés en aliments pour animaux. Contrairement au bétail, ils nécessitent très peu d’espace et d’eau pour se développer, ce qui en fait une alternative durable.

Shaphan Chia, chercheur au Centre international de physiologie et d'écologie des insectes (ICIPE), explique : «Les grillons sont élevés dans un environnement contrôlé, où la température peut être ajustée pour optimiser leur croissance. La sécheresse est un défi majeur au Kenya. Les éleveurs en souffrent les premiers, mais les grillons offrent un filet de sécurité. Toutefois, eux aussi peuvent être affectés par le manque de nourriture.»

Pour pallier ce problème, l’ICIPE encourage l’utilisation de technologies permettant de nourrir les grillons avec des déchets de cuisine, favorisant ainsi une production de masse plus durable.

Un Défi Culturel à Surmonter

Malgré ses avantages, l’élevage de grillons fait encore face à des résistances. De nombreuses personnes hésitent à consommer des insectes et ne connaissent pas les bienfaits nutritionnels et environnementaux des grillons et de leurs dérivés.