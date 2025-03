Une commission de l'ONU accuse Israël de recours à la violence sexuelle à Gaza

Des experts soutenus par les Nations unies ont accusé jeudi Israël de "recours systématique à la violence sexuelle, reproductive et sexiste" dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Les "violences reproductives" désignent un large éventail de violences sexuelles, notamment les grossesses forcées, les stérilisations forcées et les avortements sans consentement entre autres.

"Notre rapport constate qu'Israël a de plus en plus recours à la violence sexuelle, reproductive et à d'autres formes de violence fondée sur le genre à l'encontre des Palestiniens dans le cadre d'un effort plus large visant à saper leur droit à l'autodétermination. Il conclut également qu'Israël a commis des actes génocidaires en détruisant systématiquement les installations de soins de santé sexuelle et génésique'', a déclaré Chris Sidoti, membre de la Commission internationale d'enquête sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et Israël .

Israël a rejeté ces allégations, accusant la commission d'enquête de s'appuyer sur des "sources de seconde main, uniques et non corroborées" et de refuser de coopérer avec ses institutions.

Les experts ont également accusé les forces de sécurité israéliennes de viols et de violences sexuelles à l'encontre de détenus palestiniens. Israël nie toutes ces accusations, et affirme prendre des dispositions le cas échéant.

Le Hamas de son côté affirme que le rapport des experts en droits de l'homme soutenus par les Nations unies "confirme la gravité du crime" qu'Israël inflige aux Palestiniens.

Les conclusions des commissions peuvent servir de preuves à la Cour pénale internationale ou à d'autres organismes qui cherchent à poursuivre les crimes de guerre.