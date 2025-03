Special Olympics : le Kenya bat la Namibie en floorball lors de la 5e journée

Le cinquième jour des Special Olympics de Turin a été marqué par une série de performances impressionnantes et de moments inoubliables, illustrant une fois de plus l’esprit d’inclusion et de solidarité qui caractérise cet événement mondial.

Alors que les athlètes rivalisent dans diverses disciplines, les moments forts de la journée ont vu de belles performances et un esprit d’équipe exceptionnel.

Le Floorball, l’un des sports populaires de ces jeux, a vu une rencontre entre la Namibie et le Kenya dans un match de groupe palpitant. Kenya a dominé le match, s’imposant 3-0. Une victoire qui a ravi les athlètes, comme en témoigne Haward Adogo, joueur de Special Olympics Kenya : "C'était un bon match. On a bien joué et on a gagné. C'était amusant parce qu'on est voisins et on en est fiers."

Dans un autre coin du tournoi, la compétition de ski alpin a vu des performances exceptionnelles, avec des athlètes comme Alice Willans, du Royaume-Uni, qui a remporté l’or après avoir été disqualifiée la veille. Un véritable exemple de résilience et de détermination.

Le programme Young Athletes a également été un moment marquant de la journée. Plus de 2 000 enfants ont participé à ce programme d’inclusion précoce, dont 200 étaient présents à Turin, tandis que les autres prenaient part à l’événement de manière virtuelle. Ce programme, qui favorise l’acquisition de compétences motrices de base, est essentiel pour l’inclusion des enfants, avec ou sans handicap, dans le sport dès leur plus jeune âge. La participation virtuelle, pour la première fois dans l’histoire des Special Olympics, a permis à un plus grand nombre de jeunes de s’impliquer et de bénéficier de cette expérience.

La compétition, au-delà des résultats, reste un moyen de célébrer l’inclusion et l'espoir. Quinton Gaeb, un joueur de Special Olympics Namibie, qui a joué contre le Kenya, a partagé son ressenti après le match : "On pensait qu'on allait les battre, mais c'est eux qui nous ont battus. C'était un match difficile, mais on a pris du plaisir. Je suis fier. La Namibie, c'est chez moi. J'y vis et je vais rendre la Namibie fière. Quand je reviendrai, on me dira : 'Oui, tu as rendu la Namibie fière.'"

Ces événements sont un témoignage vivant de la puissance du sport pour unir, motiver et transformer. L’édition 2025 des Special Olympics à Turin continue d’être une véritable célébration de l’inclusion, de la diversité et de l’espoir, avec des athlètes qui prouvent que la véritable victoire réside dans la participation et l’engagement.

L’événement se poursuit jusqu'à dimanche.