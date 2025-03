Afrique du Sud : 4,7 milliards d’euros pour une coopération renforcée avec l’UE

L'Union européenne a annoncé jeudi un plan d'investissement de 4,7 milliards d'euros en Afrique du Sud, visant à soutenir la transition énergétique verte et la production de vaccins. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un sommet bilatéral historique entre l'UE et le pays africain, premier du genre en sept ans.

Lors de ce sommet au Cap, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné l'importance de cette initiative. "Nos deux unions sont nées dans les profondeurs du conflit et de la souffrance. Aujourd'hui, nous annonçons ensemble un programme d'investissement visant à mobiliser 4,7 milliards d'euros en Afrique du Sud", a-t-elle déclaré, mettant en avant la nécessité de renforcer la coopération internationale.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également insisté sur la nécessité d'une coopération renforcée pour défendre des valeurs communes : "C'est le moment de travailler ensemble pour défendre ce en quoi nous croyons, la démocratie, l'État de droit, y compris le respect du droit international et du droit humanitaire international", a-t-il ajouté.

Cette annonce intervient alors que les tensions commerciales avec l'administration Trump s'intensifient. Le président américain a récemment menacé d'imposer des droits de douane de 200 % sur le vin, le champagne et les spiritueux européens. En réponse, Ursula von der Leyen a affirmé que l'UE était prête à défendre ses intérêts, tout en restant ouverte à des négociations avec les États-Unis.

Le plan d'investissement s'inscrit également dans un contexte de rapprochement économique entre l'UE et l'Afrique du Sud, qui est déjà le principal partenaire commercial de l'Union européenne en Afrique subsaharienne. La moitié de cet investissement sera consacrée à soutenir la transition de l'Afrique du Sud d'une économie basée sur le charbon vers des sources d'énergie plus écologiques. L'UE met l'accent sur la coopération avec des pays comme l'Afrique du Sud, alors que d'autres puissances, comme la Chine et les États-Unis, réorientent leurs priorités économiques.

Ainsi, l'Union européenne cherche à renforcer son partenariat avec l'Afrique du Sud tout en se positionnant comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique et dans la promotion de l'énergie verte à l'échelle mondiale.