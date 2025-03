RDC : l'insécurité plombe la reprise des cours à Bukavu

A Bukavu, malgré les appels du gouverneur de la province du Sud-Kivu nommé par le nouveau régime de l’AFC/M23, les cours n’ont pas encore repris dans toutes les écoles.

Emmanuel Birato appelle les parents à envoyer leurs enfants à école tout en assurant que leur sécurité sera garantie.

'' Que l’université, que le secondaire et l'école maternelle puissent fonctionner dès demain, soyez sûr que Kinshasa ne reviendra plus ici, mais c’est nous par contre qui serons à Kinshasa, alors, je ne sais pas pourquoi les parents devraient continuer à hésiter d' envoyer les enfants à l’école, ce qui se fait ce sont des tracasseries des gens qui pensent qu’ils vont nous intimider avec trois mai-mai quatre mai-mai, non.'', explique Emmanuel Birato, Gouverneur de la province du Sud-Kivu nommé par AF/M23.

Ce message ne semble pas rassurer les parents qui craignent encore pour la sécurité de leurs enfants. Ils affirment qu’un incident inattendu peut leur arriver dans cette ville où règne la psychose d’une attaque des jeunes volontaires armées d’autodéfense connus sous le nom des Wazalendo. Une rumeur selon laquelle ils planifieraient de déstabiliser la ville pour tenter de déloger les troupes de la rébellion AFC/M23 circule.

''Nous avons vécu cette semaine ou on se disait qu’il y avait incursion des groupe armées wazalendo, ils ont perturbé toutes les activités au niveau de la ville de Bukavu, même les élèves qui étaient déjà à l’école pour renter à la maison c’était un grand problème, c’est pourquoi on se pose cette question par rapport à la garantie sécuritaire pour que les enfants puissent rentrer à l’école, c’est un appel que nous on est entrain de faire au niveau des parents d’abord chez les parents d’envoyer les enfant a l’école, les enfants doivent étudier parce que si les enfants n’étudient pas donc on est entrain de tuer l’avenir du pays, mais on doit nous donner cette garantie de la sécurité, on doit envoyer des unités qui devraient circuler dans toute la ville de Bukavu pour montrer aux parents et pour prouver à la population qu’il y a réellement la sécurité.'', explique Sonore : Nicholas Lubala, société civile.

‘’ Nous voulons que les enfants reprennent le chemin de l'école. Malheureusement, la sécurité n'est pas assurée. Il est donc exclu de les y envoyer dans ces circonstances. Le seul problème est leur oisiveté actuelle. Les enfants peuvent être confrontés à divers incidents en s'amusant à la maison. Cette situation nous préoccupe en tant que parents.’’, affirme Vumilia Judith, habitante de Bukavu.

Dans de nombreuses écoles tant publiques que privées, le nombre d'élèves du cycle primaire et secondaire est en baisse et ce, malgré l’appel des autorités scolaires qui s’inquiètent de la réticence des parents d’élèves.

''Le message que je voudrais lancer est celui de dire aux parents qui n’ont pas envoyés les enfants à l’école de les y envoyer, demander aussi à nos autorités qui nous gèrent actuellement, l’AFC/M23 de continuer à assurer la sécurité des enfants parce que l’éducation est une priorité de l’enfant à ne pas négocier, que les enfants se sentent à l’abri de tout danger qui puisse leur arriver parce qu’ils sont sécurisés par l’AFC/M23'', déclare Séraphin Cigondo, directeur du complexe scolaire Elite à Bukavu.

Le début de la session préliminaire de l’examen d’Etat Edition 2025 a débuté vendredi 7 mars, en RDC. Mais ceux des provinces occupées par les rebelles de l’AFC/M23 soutenus par le Rwanda ne peuvent y participer.