Nigeria : consolider des liens pendant le ramadan

C'est le mois du Ramadan, une période de jeûne, de prière, d'abstinence et une période spéciale pour les familles du monde entier. Au Nigeria, les musulmans vivent aussi au rythme de cette pratique. La plupart des musulmans du monde entier observent cette période de jeûne, Au Nigeria, les fidèles musulmans affirment qu'il s'agit d'un moment de célébration où la famille et les amis se réunissent pour manger ensemble et renforcer leurs relations. "Pendant le ramadan, c'est très important parce que le prophète Mohammed attend de nous que nous soyons ensemble avec notre famille pendant ce mois sacré pour manger ensemble afin d'avoir de bonnes relations et de rapprocher la famille", explique Ammar Sulaiman, un musulman. "L'essence du repas en commun est de renforcer les relations au sein de la famille, mais il ne faut pas perdre de vue que le ramadan n'est pas seulement destiné à manger, mais aussi à renforcer l'engagement envers le créateur", explique un autre musulman, Bello Sule. L'un des imams de la mosquée d'Annur, à Abuja, l'imam Mujahid Abdurraman, explique qu'il est obligatoire, pendant le jeûne, que les familles se réunissent pour manger, jeûner et rompre ensemble. "Nous devons faire preuve de compassion, d'amour et de sollicitude à l'égard de l'humanité, par exemple en nourrissant, en aidant, en soutenant, en prodiguant des soins médicaux à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et ainsi de suite. Cela rassemblera les gens pour maintenir la fraternité". Il a également rappelé que l'un des piliers de l'islam est le jeûne pendant le ramadan. "L'essence du jeûne obligatoire pour les musulmans est d'avoir la crainte d'Allah, donc pendant le jeûne, il y a tant d'activités qui vous rapprochent du Créateur", a-t-il ajouté.