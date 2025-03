Carnaval de Rio 2025 : les écoles championnes livrent un ultime défilé spectaculaire

Le Carnaval de Rio 2025 s'est clôturé en beauté avec un défilé exceptionnel, plongeant le public dans un tourbillon enivrant de couleurs, de rythmes et d’émotions intenses.

Les six meilleures écoles de samba ont enflammé le Sambadrome lors du défilé des champions. La soirée a débuté avec Mangueira, classée sixième, et s'est conclue en apothéose avec Beija-Flor de Nilópolis, sacrée championne de cette édition.

Les performances de l’école Mangueira, directement inspirées de l’héritage afro-brésilien de Rio de Janeiro, ont plongé le public au cœur de l’histoire de la ville à travers l’expérience du peuple noir.

Thiago Alves, interprète à l’école de samba Mangueira, a partagé ses sentiments après ce défilé exceptionnel : « Être de retour pour la parade des champions, c'est l'aboutissement de tout ce que nous avons fait au cours de ce long processus, nous avons répété entre 4 et 5 mois pour présenter ce travail. La reconnaissance et la récompense qui en découlent et le fait d'être parmi les six écoles de samba qui ont l'opportunité de participer à la parade des champions, c'est le sentiment du devoir accompli ».

Sélectionnées après les résultats du Groupe Spécial, les six meilleures écoles sont libérées de la pression de la compétition et offrent un dernier spectacle grandiose.

Iris Giles, interprète à l’école de samba Mangueira, exprime une émotion particulière ressentie lors de cette prestation : « Quand je marche sur la piste du Sambadrome, ce que je ressens me dépasse. Je sais juste que je frissonne, je ne suis plus moi-même. La sensation est stratosphérique, je ne peux même pas la décrire, c'est une grande joie ».

La préparation du Carnaval de Rio mobilise des milliers de personnes, dont des designers, musiciens, danseurs et costumiers.

Certaines écoles de samba, comme Unidos de Padre Miguel, investissent jusqu'à 2 millions d'euros pour perfectionner leur spectacle et viser le titre de championne. Ces sommes importantes créent également des emplois locaux, soutenant l’économie des communautés comme la favela Vila Vintem. Un investissement qui témoigne non seulement de la dimension culturelle de cet événement, mais aussi de son impact économique considérable.