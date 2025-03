Women of Valour : hommage aux femmes africaines d'exception

En plein cœur de Paris, sur l’avenue Saint-Honoré, un hôtel particulier a ouvert ses portes pour accueillir Women of Valour, un événement inédit en France. Cette rencontre, organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célèbre les parcours inspirants de femmes africaines.

Women of Valour va bien au-delà d'une simple conférence : c'est un véritable espace de soutien et d’échanges où les femmes ont l'opportunité de se renforcer mutuellement, de partager leurs expériences et de trouver des ressources pour bâtir leur avenir.

L'événement a été pensé comme un véritable catalyseur d'inspiration et d'autonomisation, un lieu où chaque participant peut se réinventer et puiser dans la force collective.

Doreen Avio, journaliste et animatrice radio, a souligné l’importance de cet événement : « J’ai décidé de venir pour soutenir nos sœurs et aussi pour faire partie de ces femmes qui vont partager leurs histoires incroyables. »

La fondatrice de Women of Valour, Nana Aba Anamoah, a exprimé son engagement envers la cause des femmes : « En tant que femme, nous savons que nous devons être là les unes pour les autres, que nous devons nous soutenir mutuellement. Nous ne sommes pas en compétition avec les hommes. Ensemble, nous voulons leur faire comprendre que nous demandons une chose simple : l'égalité des chances et la parité. C'est pour ça que j'ai créé cet événement. »

Sur scène, des figures emblématiques de la réussite féminine ont pris la parole pour partager leurs expériences. L'une d'elles, Mami Gyamfua Yeboah, entrepreneure et fondatrice de Oh My Hair, a raconté son parcours exemplaire. Partant de rien, elle a surmonté les obstacles pour devenir une entrepreneure influente. Son message est clair et puissant : « Même si vous essayez et que vous échouez, l’échec n’est pas une fin en soi. Il fait partie du chemin vers le succès. »

Elle a incité la jeunesse à ne jamais renoncer et à considérer l’échec comme une étape vers la réussite : « En tant que jeune fille ou garçon, pensez au succès comme à quelque chose qui vous rend heureux et épanoui, et à l'impact que vous avez sur les autres en tant que personne. »

Les intervenantes qui se sont succédées sur scène, ont eu un impact fort sur leur public. Benjamin Owusu, un participant, a souligné : « En tant qu'homme, le pouvoir des femmes m’a vraiment inspiré. ». Un bel exemple de soutien masculin à la cause des femmes, qui montre qu’une révolution sociétale ne peut se faire que par l’unité de toutes et tous.

Winnie, une autre participante, est sortie de l’événement, avec la ferme intention de réaliser ses rêves : « Je dois avoir le courage de faire tout ce que j’ai envie de faire. »

Women of Valour a ainsi offert une tribune puissante aux femmes africaines, de Paris et d’ailleurs, pour raconter leurs histoires de résilience et de courage. Cette édition a rappelé, que chaque femme a le pouvoir de changer le monde autour d'elle.