ONU : régression des droits des femmes dans un quart des pays du monde

Publié en amont de la 50ᵉ journée internationale de la femme, le dernier rapport d'ONU Femmes montre qu'en 2024, près d'un quart des pays du monde ont fait état d'un recul des droits de la femme et les progrès en matière d'égalité de genre restent fragiles.

Selon le nouveau rapport d'ONU Femmes publié le 6 mars, les droits des femmes et des filles sont confrontés à des menaces croissantes et sans précédent, malgré les progrès cités dans le document.

« Le monde d'aujourd'hui est plus égalitaire que jamais pour les femmes et les filles, ce qui nous montre que le progrès est en fait possible. Néanmoins, ce rapport montrera à l'aide de données et de preuves, que ces progrès ont été trop lents, trop fragiles, trop inégaux et, surtout, qu'ils ne sont pas garantis », a expliqué Sarah Hendriks, directrice de la division des politiques, des programmes et des affaires intergouvernementales d'ONU Femmes.

Au cours des 10 dernières années, une augmentation alarmante de 50 % du nombre de femmes vivant en situation de conflit a été observée à l’échelle mondiale. L’affaiblissement des institutions démocratiques, les guerres, la crise du covid, les nouvelles technologies ou encore le changement climatique comptent parmi les facteurs de régression sur l’égalité de genre.

Dans ce rapport, l'ONU Femmes fait savoir qu'il y a plus de femmes présentes dans les gouvernements. « Nous avons plus de femmes au Parlement qu’auparavant », s'est réjoui Papa Seck, Chef de la section Recherche et données, ONU Femmes. « Cependant, les trois quarts des parlementaires restent des hommes. Cela signifie que les lois et les politiques ne reflètent pas la vie des femmes. De plus, les femmes qui se présentent à un poste politique sont souvent confrontées à des niveaux de violence et de harcèlement sans précédent, renforcés par l'utilisation abusive de la technologie numérique », a-t-il ajouté.

En dépit de progrès notables, seuls 87 pays ont déjà été dirigés par une femme, et une femme est tuée toutes les 10 minutes par un partenaire ou un membre de sa propre famille.