Zimbabwe- Russie : une alliance stratégique en renforcement

Le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, Amon Murwira, a entamé une visite officielle à Moscou le 6 mars pour rencontrer son homologue russe, Sergueï Lavrov. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations entre les deux pays, fondées sur des intérêts économiques et politiques communs.

Lors de leur conférence de presse conjointe, Lavrov a souligné l’importance d’accroître la coopération commerciale et énergétique. Parmi les secteurs ciblés figurent l’extraction minière, l’agriculture, le nucléaire civil et les nouvelles technologies. Le ministre russe a également annoncé que Moscou accorde déjà 125 bourses aux étudiants zimbabwéens et envisage d’augmenter ce quota afin de favoriser les échanges académiques.

De son côté, Amon Murwira a réaffirmé l’engagement de Harare à consolider ses liens avec Moscou. Il a également évoqué l’intérêt du Zimbabwe pour une adhésion aux BRICS, estimant que ce bloc économique représente une opportunité majeure pour le pays. "Nous travaillons activement à remplir les critères nécessaires et attendons une réponse officielle", a-t-il déclaré.

Cette visite marque une étape clé dans la coopération russo-zimbabwéenne, dans un contexte où la Russie cherche à intensifier ses partenariats en Afrique. La prochaine conférence ministérielle du Forum Russie-Afrique, prévue en 2025, devrait offrir une nouvelle plateforme de discussions entre Moscou et ses partenaires africains.