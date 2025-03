Afrique du Sud : une pièce de théâtre explore l’héritage de Winnie Madikizela-Mandela

Johannesburg – Son poing levé aux côtés de Nelson Mandela en 1990 est une image gravée dans l’histoire. Pourtant, l’héritage de Winnie Madikizela-Mandela reste complexe, oscillant entre héroïsme et controverse. Une nouvelle pièce, jouée au Market Theatre de Johannesburg, tente de dresser un portrait nuancé de cette figure majeure de la lutte anti-apartheid.

Inspirée du roman The Cry of Winnie Mandela de Njabulo Ndebele, l’adaptation explore le destin de celles qui, comme elle, ont attendu : des femmes noires laissées seules pendant que leurs maris étaient en exil, en prison ou partis travailler loin de chez elles. "Winnie partage ce destin avec tant d’autres. Nous voulions l’humaniser, la montrer dans toute sa complexité", explique Momo Matsunyane, la metteuse en scène.

La pièce alterne entre les moments forts de sa vie – son bannissement à Brandfort, son divorce public avec Nelson Mandela, son audition devant la Commission Vérité et Réconciliation – et des récits de femmes ordinaires ayant vécu l’attente et, parfois, l’abandon. "Mandela est célébré comme un héros, mais cette pièce interroge son absence et ses conséquences sur sa famille", souligne Matsunyane.

Winnie Madikizela-Mandela, disparue en 2018, continue de diviser l’opinion. Présentée un temps comme la "mère de la nation", elle a aussi été accusée de violences, ce qui a terni son image après l’arrivée de la démocratie. "Elle a été vilipendée alors qu’elle incarnait la lutte. Cette pièce veut redonner une voix à son histoire", conclut la metteuse en scène.

Jouée jusqu’au 15 mars, cette œuvre ambitionne de questionner, bien au-delà du cas de Madikizela-Mandela, la place et le rôle des femmes dans l’histoire sud-africaine.