ONU : "il faut respecter l'intégrité territoriale de la RDC" Jean-Pierre Lacroix

Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir la République Démocratique du Congo dans sa quête d'une paix durable.

Lors de sa visite à Beni, il a souligné l'importance cruciale de la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et au respect de l'intégrité territoriale du Congo.

Lacroix a insisté sur le besoin urgent de retirer les forces étrangères présentes dans la région, en particulier celles soutenant le groupe M23, afin de permettre un environnement de paix propice à la réconciliation et à la reconstruction. Il a également rappelé que la résolution exige le respect absolu des engagements pris lors des processus diplomatiques de Luanda et de Nairobi, appelant ainsi les différentes parties à respecter leurs promesses pour garantir une paix durable et la stabilité dans la région.

Le Secrétaire général adjoint a appelé la communauté internationale a intensifié ses efforts pour soutenir le Congo dans ses efforts de paix, et a renouvelé la solidarité des Nations Unies envers la population congolaise, particulièrement dans ce contexte difficile de guerre et de crise humanitaire.