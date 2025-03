En 2024, l'Espagne a enregistré une croissance économique exceptionnelle, surpassant non seulement les autres pays européens mais aussi les États-Unis.

Cette dynamique est largement attribuée à l'afflux massif de travailleurs étrangers, contribuant à l'augmentation de la main-d'œuvre active et au soutien des secteurs économiques essentiels. Tandis que l'immigration est devenue un facteur clé du succès économique espagnol, le gouvernement continue de mener une politique d'intégration ambitieuse en promettant de régulariser près d'un million de travailleurs étrangers dans les prochaines années.

Dans les usines espagnoles, telles que BonÀrea, des employés originaires de 62 pays différents, principalement d'Ukraine, de Roumanie, du Maroc et du Sénégal, travaillent ensemble pour maintenir la production, ce qui a permis de soutenir la croissance du secteur agroalimentaire. Cette collaboration internationale s'inscrit dans une politique économique qui privilégie les bénéfices de l'immigration, contrairement à la tendance mondiale actuelle où de nombreux pays resserrent leurs frontières.

L'Espagne se distingue par sa capacité à attirer des travailleurs étrangers, en particulier dans les secteurs agricoles, de la construction et des services, afin de soutenir une population vieillissante. Bien que le pays fasse face à des défis liés à l'immigration clandestine, le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez défend une approche équilibrée et favorable à l'immigration légale. Ce modèle économique repose sur une vision claire : maintenir l'équilibre entre le nombre de travailleurs et les retraités à travers un flux continu de migrants.

Ainsi, même face à la montée des sentiments anti-migrants en Europe et aux politiques de fermeture des frontières dans d'autres nations, l'Espagne continue de se positionner comme un exemple de réussite économique tirée de l'immigration, tout en cherchant à intégrer les migrants illégaux déjà présents sur son sol.