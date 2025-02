Brésil : Rio de Janeiro se prépare à l’ouverture d’un carnaval plus international que jamais

Le carnaval de Rio débute dans quelques heures, et la fièvre de la samba s’est déjà emparée de la ville. Cette année, huit millions de visiteurs sont attendus, mais beaucoup ne se contentent pas de regarder. De plus en plus de danseurs étrangers rejoignent les écoles de samba pour apprendre les pas emblématiques du défilé.

"C'est beaucoup de travail. Les Brésiliens qui font cela toute l'année ont toute mon admiration, parce qu'honnêtement, c'est énormément d'engagement et de sueur," témoigne Raphaëlle Charron, venue du Canada.

Dans les studios et au Sambodrome, les répétitions s’enchaînent. Léa Nifaut, une danseuse réunionnaise, se réjouit de voir la culture africaine mise en avant cette année. "C'était génial, une très bonne énergie. Cela résonne en moi, et je suis fière d’y participer."

Le phénomène s’accélère grâce aux réseaux sociaux. De nombreux danseurs ont découvert la samba en ligne avant de venir se former sur place. "Quand l’internet s’est développé, la samba est devenue plus connue, et les gens ont voulu venir ici," explique Alex Coutinho, professeur de samba.

Le carnaval de Rio s’annonce plus cosmopolite que jamais, réunissant passionnés et professionnels dans une explosion de danse et de couleurs.