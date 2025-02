Mauritanie : accusé d'enrichissement illicite l'ancien président risque 20 ans de prison

Nouveau rebondissement dans le procès qui vise l'ancien président mauritanien.

En deuxième instance, le procureur général a requis lundi une peine de vingt ans de prison contre Mohamed Ould Abdel Aziz jugé depuis novembre en appel à Nouakchott pour abus de pouvoir, détournement de fonds publics et enrichissement illicite, trafic d'influence, ou blanchiment durant son mandat.

Il comparaît aux côtés d’une dizaine de hauts responsables et de proches, dont deux anciens premiers ministres et deux anciens ministres et directeurs de compagnies importantes.

Par ailleurs, Le procureur a demandé à la cour de prononcer la dissolution de l’association Rahma , une organisation caritative fondée, selon lui, par un fils de l’ex-dirigeant mauritanien. L'enrichissement de Mohamed Ould Abdel Aziz qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019 est estimé à plus de 67 millions de dollars.