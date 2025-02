Tour du Rwanda 2025 : le Belge Aldo Taillieu domine le prologue

Le coureur belge Aldo Taillieu a signé une performance impressionnante lors du prologue du Tour du Rwanda 2025, disputé dimanche 23 février.

Sous les couleurs de l’équipe Lotto Dstny Devo, Taillieu a parcouru les 4,1 kilomètres du contre-la-montre individuel entre la BK Arena et le stade Amahoro en 3 minutes, 48 secondes et 91 millisecondes, prenant ainsi la tête de la course dès le départ.

Son coéquipier, Milan Menten, a terminé à la troisième place, juste derrière Fabien Doubey, représentant de l’équipe TotalEnergies, qui a pris la deuxième position. Cette première étape du Tour, rapide et technique, a permis aux coureurs de se mesurer sur un parcours court, mais exigeant.

Aldo Taillieu a exprimé sa satisfaction après la victoire : « Je suis très content parce que c’était seulement 4 minutes, donc ça ne m’a pas compliqué la tâche. J’ai une équipe solide et j’espère que nous ferons de grandes choses dans les jours à venir, nous verrons », a-t-il déclaré, visiblement confiant pour la suite de la compétition.

Le Tour du Rwanda 2025 est d’ores et déjà placé sous le signe de la compétition de haut niveau, avec le retour du champion de 2023, Henok Mulubrhan. Celui-ci a remporté le titre général l’an dernier et fait son grand retour cette année pour tenter de défendre son statut. D’autres coureurs de renom, comme Metkel Eyob et Itamar Einhorn d’Israel Premier Tech, seront également au rendez-vous, prêts à se battre pour les premières places.

La course, qui s’étend sur huit étapes et un total de 812 kilomètres, comporte notamment l’étape la plus longue reliant Rukomo à Kayonza, un défi de 158 kilomètres qui devrait tester la résistance des cyclistes.

Samson Ndayishimye, président de la Fédération cycliste du Rwanda, a salué l’organisation : « Nous avons 69 coureurs et ils ont tous fait un travail formidable aujourd’hui. Nous sommes impatients de porter la compétition en dehors de Kigali à partir de demain. Nous profitons également de cette occasion pour créer un plan d’infrastructure et une feuille de route appropriés pour les Championnats du monde de cyclisme sur route de l’UCI. »

Malgré les tensions récentes dans l’est de la République Démocratique du Congo, notamment en raison de l’implication du groupe rebelle M23, la course s’est déroulée sans incident de sécurité. Cette édition du Tour du Rwanda revêt une importance particulière, servant de préparation pour les Championnats du monde de cyclisme sur route de l’UCI qui se tiendront en septembre prochain.