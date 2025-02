RDC : un gouvernement d'unité pour lutter contre les violences

En République démocratique du Congo, le chef de l’état Félix Tshisekedi annonce la nomination d’un gouvernement d'unité pour lutter efficacement contre la montée du groupe rebelle M23.

Samedi, dans l'une de ses premières déclarations depuis que les rebelles se sont emparés des principales villes de l'est du pays, le président Tshisekedi a déclaré que cet objectif commun à tous les congolais devrait être plus important que les querelles internes.

Les rebelles du M23 - le plus important des quelque 100 groupes armés qui se disputent le contrôle et l'influence de l'est du Congo - ont pris d’assaut la région, s'emparant de villes clés et tuant quelque 3 000 personnes. Au cours d'une offensive éclair de trois semaines, le M23 a pris le contrôle de Goma, la principale ville de l'est du Congo, et s'est emparé de Bukavu, la deuxième ville du pays.

En route vers la capitale?

Les rebelles sont soutenus par environ 4 000 soldats du Rwanda voisin, selon les experts de l'ONU. Ils se disent déterminés à marcher jusqu'à la capitale, Kinshasa, située à plus de 1 000 km.

Le M23 affirme qu'il se bat pour protéger les Tutsis et les Congolais d'origine rwandaise de la discrimination et qu'il veut transformer le Congo d'un État défaillant en un État moderne. Les analystes ont qualifié ces prétextes d'implication du Rwanda.