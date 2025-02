RDC : Kabila critique la politique de Tshisekedi   -  

De vives critiques à l’encontre de son successeur. Dans une déclaration, l’ancien président congolais Joseph Kabila a blamé Felix Tshisekedi l’accusant d’avoir contribué à la montée en puissance du M23 dans l’est du pays par son inaction.

Celui qui a passé 18 ans à la tête de la république démocratique du Congo, estime que la mauvaise gouvernance du nouveau chef de l’état a pu jouer un rôle prépondérant dans l'intensification du conflit dans l'est du pays. Il craint que le conflit ne s’exporte au delà des frontières évoquant une situation proche de l’implosion en RDC.

Joseph Kabila a également remis en cause la réélection en 2023 du président Tshisekedi qualifiant le scrutin de mascarade, accusant le gouvernement de museler l'opposition. Selon lui, Félix Tshisekedi serait devenu un "maître absolu du pays" gouvernant avec L'intimidation, les arrestations arbitraires, les exécutions sommaires et extrajudiciaires, ainsi que l'exil forcé d'hommes politiques, de journalistes et de leaders d'opinion, y compris des chefs religieu.

Un avis que l’ancien président Kabila a partagé dans un article d'opinion publié dans le journal sud-africain Sunday Times.