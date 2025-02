Grande-Bretagne : les musulmans dans la fièvre du mois de ramadan

Alors que le mois de Ramadan approche, à Londres la communauté musulmane est déjà dans la fièvre de ce mois sacré de leur religion.

L’appel à la prière du Zhuhr de l’après-midi à l'intérieur de la Purley Masjid de Croydon, dans le sud de Londres. Les fidèles se rassemblent et s’inclinent à l’unisson.

Dans quelques semaines, cette mosquée sera très fréquentée chaque soir pendant le mois de Ramadan. L'une des périodes les plus sacrées du calendrier islamique.

" Le Ramadan est la période pendant laquelle les croyants observent le jeûne pendant une durée de 29 à 30 jours. Ils commencent leur jeûne dès l'aube et le terminent au coucher du soleil. Pendant la journée, ils continueront à observer leurs cinq prières quotidiennes. Il s'agit là d'une adoration supplémentaire. Il est essentiel que le croyant inculque cette pratique à ses enfants dès leur plus jeune âge, en particulier lorsqu'ils ont 12 ans, pour qu'ils expérimentent et apprennent à observer le jeûne’’, explique Sheikh Suleiman Gani, Imam à Purley Masjid.

Pour les musulmans, jeûner pendant le ramadan signifie s'abstenir de nourriture, de boisson et d'autres plaisirs de l'aube au coucher du soleil. Un jeûne drastique. Mais l’organisation de cette période varie en fonction des zones géographiques. Et tient compte d’un fait : l’observation de la lune.

"Dans le monde entier, les méthodes d'organisation du calendrier islamique diffèrent parfois d'un pays à l'autre, et les pays verront également la lune à une date légèrement différente. En effet, le nouveau croissant de lune n'est pas visible partout sur Terre à la même date. Il est donc tout à fait normal, naturel et scientifique que divers pays aient une date légèrement différente, mais lorsque la lune est observée, la configuration est très similaire. Des personnes se déplacent dans tout le pays à la recherche de la lune. Si elles la remarquent, elles signalent cela aux autorités locales, si elles se trouvent dans un pays musulman, à la mosquée locale ou aux imams locaux, en fonction du pays concerné.’’ , raconte Imad Ahmed, directeur de la New Crescent Society à l'Observatoire royal de Greenwich .

Cette période de privations de réflexions et de croissance vise à rapprocher les croyants de Dieu. Le ramadan se termine par l'Aïd al-Fitr.