Est de la RDC : le Conseil de sécurité appelle à un cessez-le-feu

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné vendredi le Rwanda pour son soutien aux rebelles du M23 qui écument l’Est de la République démocratique du Congo.

Les membres du Conseil ont dans la foulée, appelé à un cessez-le-feu inconditionnel et au retrait du M23, des territoires passés sous son contrôle. La résolution votée vendredi était portée par la France.

"Il n'y a pas de solution militaire au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité est de parvenir à un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat", a déclaré Nicolas de Rivière, Représentant permanent auprès des Nations Unies, France.

La RDC dont l’armée peine à contenir les assauts du M23, n’a pas fait l’économie de sa satisfaction après ce changement de cap.

"Le Conseil a certes mis du temps à parvenir à un consensus, mais il a fait preuve de résilience. Pour cela, au nom du Gouvernement et de tous les fils et filles de la République démocratique du Congo, notamment ceux de Bunagana à Kamanyola, en passant par Goma, Sake, Minova, Nyabibwe, Kalehe, Kavumu et Bukavu, je tiens à remercier sincèrement tous les membres du Conseil, sans distinction.", a déclaré Zénon Mukongo Ngay, représentant permanent auprès des Nations unies, République démocratique du Congo.

Le Rwanda, soutien des rebelles congolais a fait savoir que "tout résultat qui ne prendrait pas au sérieux ses préoccupations en matière de sécurité n'offrirait pas de solution durable au conflit".

Le M23 est l'une des 100 factions armées qui se disputent le contrôle de l'est du Congo. Mais contrairement aux autres, il est principalement composé de Tutsis qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans l'armée congolaise.

Le groupe affirme défendre les Tutsis et les Congolais d'origine rwandaise contre la discrimination, mais ses détracteurs affirment que la campagne soutenue par le Rwanda n'est qu'un prétexte pour exercer une influence économique et politique sur l'est du Congo.

Paul Kagame, président de longue date du Rwanda, accuse le président congolais Félix Tshisekedi de ne pas tenir compte des préoccupations de l'ethnie tutsie du Congo et d'ignorer les accords de paix antérieurs.